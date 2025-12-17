Детальніше про скандал і реакцію блогерки – далі в матеріалі 24 Каналу.
Скандал виник після того, як Верба зняла спільне відео з тіктокером Миколою, який більш відомий як smurfik. Хлопець знімає гумористичні ролики, де часто перевдягається у жіночий одяг.
Що було у відео?
Микола та Юлія одяглися в однакові образи: леопардові обтислі костюми, довге пряме волосся та високі підбори. Вони знімали ролики на тлі українського прапора, на якому було надруковане фото Юлі Верби.
Саме це обурило людей у соцмережах. Багато хто вважає, що блогери принизили синьо-жовтий стяг.
Як на хейт відреагували блогери?
Микола пояснив ідею з прапором в сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.
На цьому фото немає жодного поганого чи зневажливого сенсу щодо прапора. Я підтримую Україну і щиро люблю свою країну. У мене рідні на війні. Я сам багато чого пережив за цей час. Тому будь-які звинувачення в знущанні для мене болючі й несправедливі. Цей прапор – не про образу,
– зазначив блогер.
За словами Миколи, він надихнувся американською знаменитістю, яка зробила подібний прапор зі своїми фото. Хлопець вирішив повторити це в українському стилі.
Блогер Smurfik відреагував на хейт через український прапор з фото Юлі Верби / Скриншот з інстаграм-сторіс
Юлія Верба також попросила вибачення.
Я не могла навіть подумати, що це когось так може зачепити. І якби знала, то ясно, що цього б не було. І я щиро прошу вибачення. Я українка. Люблю Україну. Але ніякого поганого сенсу в це відео не закладалося. Цей прапор – це як видрукована аватарка, яку всі ставили на початку війни,
– написала блогерка.
Вона вважає, що скандал не випадковий. За словами Юлії, її хочуть "прибрати на державному рівні".
Дуже не подобається, що я маю такий вплив і таку любов аудиторії. Я завжди всім поперек горла – що в 16 років, що зараз,
– написала Верба.
Юля Верба відреагувала на хейт / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Юлю Вербу?
- За її сторінкою в інстаграмі стежить понад 2,5 мільйона користувачів.
- Справжнє ім'я блогерки – Юлія Іванівна Вербинець.
- Дівчина активно веде соцмережі зі шкільних років. У 2019 році вона отримала нагороду "Найкращий лайфстайл-блогер", а вже наступного року – "Блогер року".
- До того ж Верба увійшла в рейтинг Forbes "30 до 30".
- Зараз у блозі вона ділиться сімейними фото, подорожами та повсякденним життям.