Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".

Дивіться також Його фото висить у посольстві США: який легендарний американський співак має українське коріння

Малювала саморобними фарбами

Перші картини Катерина Білокур створювала саморобними фарбами, які виготовляла власноруч із калини, бузини та цибулі. Пензлі також робила сама – із коров'ячої вовни, котячої шерсті, вишневих гілочок і жерсті від консервних банок. Один із них був тонкий, як голка.

Автопортрет Катерини Білокур / Фото Національного музею декоративного мистецтва України

Замість розріджувача вона використовувала лляну олію. Ба більше, Білокур не мала жодних підручників і не читала спеціальної літератури. Мистецтву вона навчалася самостійно, спостерігаючи за природою та розпитуючи сільських малярів.

Мало не вкоротила собі віку

У 34 роки Білокур наважилася на відчайдушний крок – покінчити з життям втопившись. До цього її підштовхнули сімейні сварки, тиск батьків, статус старої діви та неможливість займатися улюбленою справою.

Її врятувала мати, яка вчасно побачила і витягла доньку з річки. Проте вода була настільки крижана, що художниця застудила ноги, через що отримала мала із ними проблеми впродовж всього життя.

Після цього батько нарешті дозволив Катерині присвятити себе живопису, за умови, що вона спершу виконуватиме хатні обов'язки.

Пікассо був у захваті від її робіт

Побачивши "наївне мистецтво" Білокур на виставці в Парижі, Пабло Пікассо сказав: "Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ!". Цікаво, що сам він майже не визнавав сучасне мистецтво і мало кого з нових художників поважав.

Картина "Колгоспне поле" / Фото Національного музею декоративного мистецтва України

Водночас попри визнання та славу, Катерина продовжувала жити в батьківській хаті в Богданівці. Туди дедалі частіше приходили журналісти, митці, директор Музею українського народного декоративного мистецтва та дружина Павла Тичини – відома мистецтвознавиця того часу.

Чому Білокур продовжувала жити в селі?

Як пише видання "ТиКиїв", попри всесвітню славу, в СРСР українська художниця так і не здобула спокою. Все життя вона прожила в рідному селі й лише раз його покинула – у супроводі, адже не мала паспорта.

Значних гонорарів Білокур також не отримувала. Дослідники припускають, що частково це могло бути наслідком того, що вона відмовила Сталіну.

У 1947 році він захотів отримати свій портрет авторства Білокур й натомість обіцяв "відкрити всі двері". Однак художниця не погодилася. Можливо, через надто болючі спогади про Голодомор, війну та колгоспне життя.

Хто з українських художників написав 40 тисяч робіт?