Який американський співак має українське коріння?
Ім'я Боба Ділана знає весь світ, але мало хто здогадується, що легендарний американський співак має українське походження.
Боб Ділан / Фото GettyImages
Майбутня зірка народилася у штаті Міннесота під ім'ям Роберт Аллен Циммерман у сім’ї дрібного торговця. Його бабуся та дідусь у 1905 році змушені були тікати до США з Одеси через єврейські гоніння.
Символічно, що сьогодні фото Ділана висить у посольстві США в Україні поруч із портретами інших видатних американців українського походження.
Яка найпопулярніша пісня Боба Ділана?
Як повідомляє Screen Rant, пісня "Like a Rolling Stone" стала першим великим хітом Боба Ділана та кульмінацією його переходу до рок-н-ролу. Саме ця композиція зробила музиканта культовою постаттю у світовій попмузиці, а рівень його популярності тоді міг зрівнятися хіба що з успіхом The Beatles.
Bob Dylan – "Like a Rolling Stone": дивіться відео
Цю пісню давно вважають найвизначнішою роботою Ділана. У 2004 та 2010 роках вона очолила рейтинг 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.
Сам виконавець неодноразово підкреслював особливий статус композиції у своїй творчості та навіть стверджував, що вона неначе була дана йому "привидом".
Який відомий голлівудський режисер має українське коріння?
Всесвітньовідомий режисер Стівен Спілберг народився у 1946 році в американському Цинциннаті в родині ортодоксальних євреїв. Однак як з'ясувалося, він має українське коріння.
Режисер розповів, що його бабуся і дідусь по материнській лінії були родом з Одеси, а ще один дід походив із невеликого українського села. Спілберг з теплотою згадує Україну та зізнається, що в дитинстві в їхній родині часто готували традиційні українські страви, зокрема борщ.
У 2006 році режисер особисто відвідав Київ, де презентував фільм про Голокост. Тоді, згадує він, після приземлення літака промовив фразу: "Я вдома".