Що відомо про походження Стівена Спілберга?

Світова слава прийшла до Стівена Спілберга у 1970-х роках після виходу трилера "Щелепи". Сьогодні він відомий у всьому світі режисер, на рахунку якого десятки культових стрічок. Він народився у 1946 році в Цинциннаті, штат Огайо, США, у сім'ї ортодоксальних євреїв.

Втім, як з'ясувалося, Спілберга має українське коріння. Про це режисер розповів сам.

Я дуже люблю Україну. Мої бабуся і дідусь по материнській лінії родом з Одеси. Ми часто готували борщ вдома. Ба більше, у 2006 році мені пощастило відвідати Київ, де я презентував фільм про Голокост. Пам'ятаю, як вийшов з літака і сказав: "Я вдома",

– зізнався режисер в одному з інтерв'ю.

Він завжди знав, що один із його дідусів був родом з Одеси, а інший – із маленького українського села.

Крім того, під час перебування у Києві Спілберг відвідав Бабин Яр, трагічна історія якого надихнула його на створення фільму "Список Шиндлера".

Також у виданні Variety повідомили, що на початку російського повномасштабного вторгнення Спілберг разом із дружиною актрисою Кейт Кепшоу передали 1 мільйон доларів як гуманітарну допомогу для потреб біженців з України.

