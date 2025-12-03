Пісня з'явилася у 1975 році. Історію її появи розповів соліст ВІА "Арніки", музикант і перекладач Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як з'явилася пісня "Катерина"?

Музику до "Катерини" написав етнічний вірменин і генерал-майор радянської міліції Олексій Екімян, який дуже хотів створити пісні, котрі б стали хітами у всьому СРСР. Тому Екімян хотів, щоб це були пісні українською мовою. За рекомендацією Володимира Івасюка, для запису обрали ВІА "Арніку".

Загалом для "Арніки" створили 4 пісні, вірші до яких написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова. Саме вона написала слова пісні "Катерина".

Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,

– згадує Віктор Морозов.

Та багатьох дивує факт, що у тих піснях чоловічий голос належить перекладачу серії книг про Гаррі Поттера, а жіночий – Віці Врадій, більш відомій, як Сестричка Віка. Тоді вона ще була школяркою, але вже стала частиною гурту.

Як до "Арніки" потрапила Віка Врадій?