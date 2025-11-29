Мова йде про мініальбом ВІА "Арніка", на якому зокрема з'явилася пісня "Катерина", котра в наш час стала тікток-хітом. Як на платівці з'явився голос Володимира Івасюка – розповів соліст ВІА "Арніка" Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Чому на платівці "Арніки" звучить голос Івасюка?
У 1975 році ВІА "Арніка" випустив мініальбом з піснями Олексія Екімяна – вірменського композитора та генерал-майор міліції й начальник московського карного розшуку. Музика була пристрастю Екімяна, хоча й нот він не знав, а створював мелодії "на слух".
Екімян захотів створити пісні, які точно будуть слухати у всьому СРСР. Зважаючи на популярність пісень Івасюка, він вирішив, що пісні мають бути українською мовою. Тому генерал-майор звернувся до українського композитора з проханням знайти музикантів, які заспівають його пісні. Івасюк порадив "Арніку".
Тексти пісень написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова.
Запис альбому відбувався у Києві, на студію, крім "Арніки" прибули Екімян та Івасюк.
Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,
– каже Віктор Морозов.
ВІА "Арніка" – "Вишнева сопілка": дивіться відео
Що ще треба знати про творчість Володимира Івасюка?
Володимир Івасюк за життя був відомим та визнаним композитором. Його пісні два роки поспіль ставали "Піснями року" в СРСР. У 1971 році на однойменному конкурсі глядачів підкорила "Червона рута", яку на сцені виконали Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та сам Володимир Івасюк.
Наступного року "Водограй" у виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжеленко підкорював "Пісню року 1972".
Івасюк написав десятки пісень на власні вірші, також клав на музику вірші інших поетів і навіть є пісня "Жовтий лист" – вірш Івасюка, який на музику поклав Валерій Громцев.