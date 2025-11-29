Мова йде про мініальбом ВІА "Арніка", на якому зокрема з'явилася пісня "Катерина", котра в наш час стала тікток-хітом. Як на платівці з'явився голос Володимира Івасюка – розповів соліст ВІА "Арніка" Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому на платівці "Арніки" звучить голос Івасюка?

У 1975 році ВІА "Арніка" випустив мініальбом з піснями Олексія Екімяна – вірменського композитора та генерал-майор міліції й начальник московського карного розшуку. Музика була пристрастю Екімяна, хоча й нот він не знав, а створював мелодії "на слух".

Екімян захотів створити пісні, які точно будуть слухати у всьому СРСР. Зважаючи на популярність пісень Івасюка, він вирішив, що пісні мають бути українською мовою. Тому генерал-майор звернувся до українського композитора з проханням знайти музикантів, які заспівають його пісні. Івасюк порадив "Арніку".

Тексти пісень написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова.

Запис альбому відбувався у Києві, на студію, крім "Арніки" прибули Екімян та Івасюк.

Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,

– каже Віктор Морозов.

ВІА "Арніка" – "Вишнева сопілка": дивіться відео

