Речь идет о мини-альбоме ВИА "Арника", на котором в частности появилась песня "Катерина", которая в наше время стала тикток-хитом. Как на пластинке появился голос Владимира Ивасюка – рассказал солист ВИА "Арника" Виктор Морозов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Почему на пластинке "Арники" звучит голос Ивасюка?

В 1975 году ВИА "Арника" выпустил мини-альбом с песнями Алексея Экимяна – армянского композитора и генерал-майор милиции и начальник московского уголовного розыска. Музыка была страстью Экимяна, хотя и нот он не знал, а создавал мелодии "на слух".

Экимян захотел создать песни, которые точно будут слушать во всем СССР. Учитывая популярность песен Ивасюка, он решил, что песни должны быть на украинском языке. Поэтому генерал-майор обратился к украинскому композитору с просьбой найти музыкантов, которые споют его песни. Ивасюк посоветовал "Арнику".

Тексты песен написали Юрий Рыбчинский, Богдан Стельмах и Екатерина Морозова – первая жена Виктора Морозова.

Запись альбома проходила в Киеве, на студию, кроме "Арники" прибыли Экимян и Ивасюк.

Записывать альбом мы приехали в Киев. Экимян приехал из Москвы на студию в вышиванке. С нами тогда был Володя Ивасюк, вносил определенные коррективы. А когда мы записывали "Вишневую свирель", то не хватало голосов, то с нами спел Ивасюк. Поэтому в той песне можно услышать его голос,

– говорит Виктор Морозов.

