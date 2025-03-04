Ко дню рождения легендарного композитора 24 Канал подготовил подборку малоизвестных хитов, которые создал Владимир Ивасюк. Будьте уверены, некоторые из этих песен вы слышали, но и не догадывались, что их написал Ивасюк.

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Малоизвестные, но невероятные песни, которые создал Ивасюк

Владимир Ивасюк немало песен написал полностью сам и много стихов других авторов положил на музыку. Одним из таких было стихотворение Ростислава Братуня "Вернись из воспоминаний". Чтобы передать всю глубину слов, Ивасюк создал своеобразное танго. Эту песню исполняли София Ротару, Лилия Сандулеса и Алла Кудлай.

Алла Кудлай – "Вернись из воспоминаний": смотрите видео

Также Владимир Ивасюк положил на музыку стихотворение Антона Драгомирецкого "Золотоволоска". Эту песню в свое время исполнил легендарный Назарий Яремчук и ВИА "Музыки".

Назарий Яремчук и ВИА "Музыки" – "Золотоволоска": смотрите видео

В 1998 году группа Океан Эльзы выпустила свой первый альбом "Там де нас нема". Кроме авторских песен группы, туда вошла и песня "Колыбельная ветра" – стихотворение Богдана Стельмаха, который на музыку положил Владимир Ивасюк.

Океан Эльзы – "Колыбельная ветра": смотрите видео

Еще одно стихотворение Ростислава Братуня – "Лето поздних георгин". Музыку к нему написал Владимир Ивасюк и также сохранилась запись исполнения легендарного композитора.

Владимир Ивасюк – "Лето поздних георгин": смотрите видео

Однако Ивасюк не только писал музыку к стихам других авторов, но и сам творил тексты. Однако не всегда свои слова он сам клал на музыку. Например, стихотворение "Желтый лист" на музыку положил композитор Валерий Громцев.

Владимир Ивасюк – "Желтый лист": смотрите видео

Песенное наследие Владимира Ивасюка действительно впечатляет. И это даже несмотря на то, что его жизнь оборвали в молодом возрасте – гениальному композитору навсегда останется 30 лет.