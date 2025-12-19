Більшість країн відзначає Різдво 25 грудня, проте є й такі, де це свято припадає на 7 січня. 24 Канал із посиланням на Вікіпедію розповідає, де ще його святкують 7 січня.

Хто святкує Різдво 7 січня?

Різдво 7 січня відзначають православні церкви та країни, які досі дотримуються старого юліанського календаря. Якщо говорити про країни, то 7 січня святкують:

Росія;

Білорусь;

Сербія;

Грузія;

Молдова;

Казахстан;

Киргизія;

Північна Македонія;

Ефіопія;

Еритрея;

Чорногорія.

Якщо ж говорити про церкви, то за юліанським календарем досі живуть: Російська Православна Церква (РПЦ), Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви та Афонські монастирі.



Дати Різдва можуть не збігатись / Фото Pexels

Різниця між датами – 13 днів. Вона пов'язана із тим, що більшість світу живе за григоріанським календарем, а ці країни та церкви за юліанським, який трохи "відстає".

Коли святкують Різдво в Україні?

Раніше в Україні Різдво також відзначали 7 січня, проте не так давно від цієї практики відмовились. На державному рівні Україна почала відзначати Різдво 25 грудня у 2023 році.

Як пише Суспільне, ті, хто святкує 7 січня, пояснюють такий підхід тим, що святкують тоді, коли і в Єрусалимі, з яким пов'язаний Ісус Христос. Проте варто розібратись у причинах цього. Видання пояснює, що головні храми Святої Землі мають різні конфесії.

Якби ж дати Різдво збігались у всіх конфесіях, то довелося б переглянути користування храмами, а ці традиції уставлені століттями.

