Головна вулиця Львова змінила кілька назв, однак теперішню отримала у 1990 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Дивіться також Зумери ламають правила гри: чому кава "to go" більше не працює

Як раніше називався проспект Свободи?

Назва цієї вулиці змінювалась відповідно до того, який режим діяв на території. Тому кінцеве перейменування на проспект Свободи символізувало розрив із ци минули.



Проспект Свободи у Львові / Фото Вікіпедії

До слова, під час окупації Радянським Союзом вулиця носила ім'я Леніна, а під час навали нацистів – Гітлера. Була і ще одна радянська назва – проспект 1 травня.

Польська влада також мала свою назву: вулиця Легіонів. Також відомо, що проспект називали Гетьманською вулицею. За час свого існування він змінив не одну назву та пройшов не одну трансформацію, проте це ще раз підкреслює його історичне значення для держави.

Яка вулиця у Львові старша за саме місто?

Найстаріша вулиця Львова з'явилася ще тоді, коли самого міста фактично не існувало. Її історія починається з 11 століття, пише видання "Фотографії Старого Львова".

Найстарішою вулицею Львова є нинішня вулиця Богдана Хмельницького.

Що відомо про головну вулицю Харкова?