Главная улица Львова сменила несколько названий, однако нынешнюю получила в 1990 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Как раньше назывался проспект Свободы?

Название этой улицы менялась в соответствии с тем, какой режим действовал на территории. Поэтому конечное переименование в проспект Свободы символизировало разрыв с цими прошлыми.



Проспект Свободы во Львове / Фото Википедии

К слову, во время оккупации Советским Союзом улица носила имя Ленина, а во время нашествия нацистов – Гитлера. Было и еще одно советское название – проспект 1 мая.

Польская власть также имела свое название: улица Легионов. Также известно, что проспект называли Гетманской улицей. За время своего существования он сменил не одно название и прошел не одну трансформацию, однако это еще раз подчеркивает его историческое значение для государства.

Какая улица во Львове старше самого города?

Самая старая улица Львова появилась еще тогда, когда самого города фактически не существовало. Ее история начинается с 11 века, пишет издание "Фотографии Старого Львова".

Самой старой улицей Львова является нынешняя улица Богдана Хмельницкого.

