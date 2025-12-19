Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова.
Смотрите также Заменит Деревянную Змею: какое животное станет символом 2026 года
Когда наступает церковный Новый год?
Алферов рассказал, что церковь имеет собственный отсчет времени и празднует Новый год не 1 января, а 1 сентября. Историк объяснил, что эта традиция берет свое начало еще с 4 века нашей эры.
Именно тогда, в 325 году, состоялся Первый Вселенский собор в городе Никея, известный как Никейский собор.
Церковный Новый год начинается 1 сентября / Фото Unsplash
Во время собора был принят ряд решений, которые заложили основы дальнейшего развития христианской церкви. В частности, определили дату начала церковного года. Отцы церкви пришли к выводу, что Новый год должен начинаться 1 сентября.
Именно 1 сентября, по подсчетам отцов церкви, Иисус Христос начал свою первую проповедь, чем засвидетельствовал древнее пророчество о приходе Миссии,
– рассказал Алферов.
Таким образом, это событие символически считается началом Нового Завета.
Какое отношение церкви к празднованию Нового года?
Как пишет ПЦУ, церковь не запрещает верующим праздновать Новый год, однако призывает делать это в христианском духе.
В церкви советуют встречать Новый год с молитвой и благодарностью Богу за все благодеяния, полученные в течение года, уходящего.
Однако, речь идет не только о радостных событиях и достижениях, но и о трудностях и испытаниях, которыми "Он выводил нас на путь к спасению".
Также стоит попросить у Бога благословения на год грядущий. Именно это, по словам церкви, является самым главным.
Почему елка стала символом Нового года?
Елка стала главным символом Нового года еще задолго до появления христианства. Современная традиция украшать новогоднюю елку берет начало в Германии.
В 16 веке христиане начали приносить в дома украшенные елки. По одной из легенд, первым, кто украсил ее свечами, был протестантский реформатор Мартин Лютер.
Возвращаясь домой зимней ночью, он обратил внимание на звезды, которые сияли сквозь ветви вечнозеленых деревьев. Пораженный этой красотой, Лютер решил воссоздать ее для своей семьи, украсив елку зажженными свечами.