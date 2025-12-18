Кофейни еще недавно казались неизменной частью городской жизни, но новые потребительские привычки постепенно меняют эту картину. Например, 24 Канал со ссылкой на The New York Times обращает внимание на неожиданный тренд: поколение зумеров все чаще отказывается от походов в кафе, вместо этого покупая кофемашины, френч-прессы и готовя кофе дома – и это уже напрямую влияет на закрытие заведений.

Почему зуммеры не ходят в кафе?

Поколение зумеров (Gen Z, рожденные 1997 – 2012 годах) определяет новые стандарты потребления кофе, которые существенно отличаются от предыдущих поколений. Вместо регулярных визитов в кафе, молодые люди чаще готовят кофе дома, покупая собственные кофемашины, френч-прессы и другое оборудование.

Как пишет Taste Wise, социальные сети и тренды, популяризирующие приготовления кофе дома, только усиливают этот эффект – эффект "Instagram – ready" кофейных рецептов и мобильных видео делают процесс приготовления частью стиля жизни, а не только ритуалом.

Домашний кофе все чаще заменяет походы в кафе – зумеры выбирают собственные кофемашины / Фото The New York Times

Почему в кофейнях стало дорого пить кофе?

Не только изменение вкусов влияет на популярность кофеен, но и экономические факторы. Мировые цены на кофейные зерна остаются высокими, даже несмотря на попытки стабилизации до 2026 года, прогнозируют эксперты рынка. По данным Bloomberg, цены на зеленые кофейные зерна могут стабилизироваться в пределах $2,8 – 3 за фунт во второй половине 2026 года – это значительно выше уровень, чем средний показатель за последние годы.

Высокая стоимость сырья прямо отражается на ценах в кофейнях и заведениях питания: бизнесу приходится поднимать цены, чтобы покрыть расходы на закупку, обжарки и обслуживание. Поэтому обычная чашка кофе, которая еще несколько лет назад могла стоить более демократично, сегодня часто ощутимо "бьет по карману" клиента.

Именно это отпугивает часть потребителей, особенно тех, кто привык готовить кофе дома или покупает доступные альтернативы в супермаркетах. Кроме того, высокие расходы на аренду, персонал и другие операционные расходы усиливают давление на кофейни, что затрудняет их ведение бизнеса.

Прогнозы по ценам на кофе на 2026 год / Фото Gemini.ua

