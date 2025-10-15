Сообщает 24 Канал со ссылкой на доцента Львовского национального университета имени Ивана Франко Наталью Тихолоз и ее мужа, директора Львовского национального литературно-мемориального музея имени Ивана Франко Богдана Тихолоза в эфире Радио Культура.

Какой кофе любил Иван Франко?

Иван Франко имел свой любимый кофе – не обычный черный, а "трехэтажный". Во Львове так называли напиток из трех слоев: первый – ароматный кофе, второй – сливки или сметанка, а третий – домашнее печенье или выпечка.

Писатель настолько любил этот напиток, что даже "передавал" его своим героям. В романе "Основы общественности" графиня Олимпия Торская угощает гостей именно кофе с домашней булкой.

Иван Франко / Фото Wikipedia

Также семья Франко отличалась тем, что приглашала друзей к себе на чай. Именно жена писателя Ольга привнесла в дом традицию чаепития. У них был хороший самовар, который Иван Франко привез из Киева или, по другой версии, из Одессы.

Какова была роль кафе в жизни Франко?

Как рассказала Наталья Тихолоз в интервью для YouTube-канала "Пороблено", кофейни, особенно венского типа, занимали важное место в жизни Ивана Франко. Они были для него местом для общения с друзьями и чтения свежей прессы. Это был своеобразный ритуал, который помогал оставаться в центре культурной жизни Львова.

Интересно, что Франко не только любил вкус кофе, но и ценил его аромат. Он верил, что кофе помогает ему сосредоточиться на творчестве. В своих письмах писатель не раз вспоминал кафе, где проводил время в кругу друзей и коллег, обсуждая актуальные вопросы культуры и политики.

Какими языками владел Франко?