Повідомляє 24 Канал з посиланням на доцентку Львівського національного університету імені Івана Франка Наталію Тихолоз та її чоловіка, директора Львівського національного літературно-меморіального музею імені Івана Франка Богдана Тихолоза в етері Радіо Культура.

Дивіться також Мав коханку, молодшу на 16 років, а кар'єра почалась з провалу: факти про Михайла Коцюбинського

Яку каву полюбляв Іван Франко?

Іван Франко мав свою улюблену каву – не звичайну чорну, а "триповерхову". У Львові так називали напій із трьох шарів: перший – ароматна кава, другий – вершки або сметанка, а третій – домашнє печиво чи випічка.

Письменник настільки полюбляв цей напій, що навіть "передавав" його своїм героям. У романі "Основи суспільності" графиня Олімпія Торська пригощає гостей саме кавою з домашньою булкою.

Іван Франко / Фото Wikipedia

Також родина Франків відзначалася тим, що запрошувала друзів до себе на чай. Саме дружина письменника Ольга привнесла у дім традицію чаювання. У них був гарний самовар, який Іван Франко привіз із Києва чи, за іншою версією, з Одеси.

Яка була роль кав'ярень в житті Франка?

Як розповіла Наталія Тихолоз в інтерв'ю для YouTube-каналу "Пороблено", кав'ярні, особливо віденського типу, посідали важливе місце в житті Івана Франка. Вони були для нього місцем для спілкування з друзями та читання свіжої преси. Це був своєрідний ритуал, який допомагав залишатися в центрі культурного життя Львова.

Цікаво, що Франко не лише любив смак кави, а й цінував її аромат. Він вірив, що кава допомагає йому зосередитися на творчості. У своїх листах письменник не раз згадував кав'ярні, де проводив час у колі друзів та колег, обговорюючи актуальні питання культури та політики.

Якими мовами володів Франко?