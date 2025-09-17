Водночас його життя було непростим – у юному віці він втратив батька, тож відповідальність за всю сім'ю лягла на нього. Про це пише 24 Канал із посиланням на Dovidka.

Чи отримав Коцюбинський вищу освіту?

Через складну життєву ситуацію університет так і залишився мрією для Коцюбинського. Однак певну освіту він все ж здобув – закінчив семінарію. Письменник був інтелігентним та інтелектуальним чоловіком. Серед особливостей його характеру була неабияка делікатність: він завжди старався нікого не образити.

Скільки мов знав Коцюбинський?

Попри відсутність вищої освіти, він знав 9 мов. Зокрема, українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку та циганську.

Як почалась кар'єра письменника?

Варто зазначити, що на літературному шляху він опинився через кохання: йому сподобалась дівчина і він вирішив вразити її своїми знаннями. Через це він займався саморозвитком та постійно читав різноманітні книги. Невідомо, чи спрацювало це та, чи відповіла йому дівчина взаємністю, однак через це він став письменником.

Водночас літературна кар'єра Коцюбинського почалась із повного провалу. Він опублікував оповідання "Андрій Соловко, або Вченіє світ, а невченіє тьма". Критики зустріли її дуже скептично та розгромили роботу молодого письменника. Після цього він кілька років нічого не писав.

Як склалось його особисте життя?

Михайло Коцюбинський був у шлюб із Вірою Дейшею. Вона народила йому чотирьох дітей, яких вони виховували разом. Однак назвати письменника зразковим сім'янином не можна, адже у нього також була коханка. Він тривалий час мав стосунки із Олександрою Аплаксіною, яка була молодшою за нього на 16 років.



Діти Коцюбинського / Фото Музею Коцюбинського

Що відомо про дружину Коцюбинського?

Віра Дейша походила із дворянського роду. На той час це було складно для жінки, проте вона мала активну громадянську позицію, мовиться у Вікіпедії.

Зокрема, вона була членкинею громадських організацій, української "Громади" та інших. Вона не змогла доглядати хвору матір через те, що опинилась арештованою, а згодом її кинули до в'язниці. Її звинувачували у зв'язках із семінаристом Свидерським, автором брошури "Труд і капітал". Дейшу випустили тільки через 7 місяців.

