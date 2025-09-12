Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".

Що відомо про Каміллу Еващук?

Камілла Еващук народилася на Тернопільщині та згодом стала мамою легендарного й американського боксера Майка Тайсона.

Її батьки ще перед початком Другої світової війни емігрували до США й змінили прізвище на більш звичне для тих країв – Евальд.

Камілла Евальд / Фото findagrave.com

У дорослому віці Камілла познайомилася з відомим нью-йоркським тренером Касом Д'Амато. Той виховував хлопців із проблемних сімей, прагнучи зробити з них не лише успішних боксерів, а й гідних людей.

Через конфлікти з мафією Д'Амато мусив залишити Нью-Йорк і перебрався до будинку Камілли, розташованого за 160 кілометрів від міста. Маєток у вікторіанському стилі мав аж 14 кімнат, і саме там тренер поселяв своїх найкращих вихованців. Для занять боксом він обладнав спортзал на горищі колишнього відділку поліції.

Як Майк Тайсон потрапив під опіку українки?

Майк Тайсон потрапив під опіку Д'Амато у 13 років, просто зі школи для малолітніх злочинців. Хлопець добре вправлявся кулаками і вже після першого спарингу почув від тренера: "Якщо слухатимеш мене, зроблю з тебе наймолодшого чемпіона в світі у суперважкій вазі".

Майк Тайсон та Кас Д'Амато / Фото palestra.pescara.it

Поза тренуваннями юними боксерами займалася Камілла. Вона встановила чіткі правила в будинку й розподілила обов’язки. Майкові вона доручила виносити сміття, і ця справа дуже йому не подобалася.

Проте насправді Камілла була теплою й турботливою. Вона навчала хлопців читати й писати, користуватися столовими приборами, пригощала смаколиками та вислуховувала їхні проблеми. Для Тайсона вона навіть допомогла збудувати клітку для голубів, яких він дуже любив і яким присвячував увесь свій вільний час.

Як відбулося всиновлення Майка Тайсона?

У 1981 році Камілла Евальд і Кас Д'Амато вирішили всиновити 15-річного Майка. Його рідна мати не мала змоги займатися вихованням, а батько давно залишив сім’ю, тож заперечень не було.

Коли біологічна мати Тайсона померла, хлопець попросив дозволу називати Каміллу мамою. Вона з радістю погодилася.

Саме Каміллі судилося побачити злети й тріумфи свого прийомного сина. Д'Амато помер від рідкісної пневмонії за рік до того, як Майк здобув перший чемпіонський титул.

Камілла Евальд і Майк Тайсон / Фото GettyImages

Камілла ж залишалася поруч і під час перемог, і у важкі моменти. Коли Тайсон створив власну сім’ю, вона стала чудовою бабусею для його дітей. Боксер часто приїздив до неї разом із малечею.

Камілла Евальд прожила 96 років. Після її смерті Тайсон не міг стримати емоцій і зізнався, що йому неймовірно пощастило відчути материнську любов, турботу та благословення цієї дивовижної жінки.

