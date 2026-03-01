Наприклад, одна зі станцій метро у Стокгольмі має специфічний вигляд та розташування. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про цю станцію?

Станція метро Сульна-сентрум – це частина синьої гілки Стокгольмського метрополітену. Її відкрили 31 серпня 1975 року, тобто разом із іншими станціями цієї гілки.

Станом на 2019 рік ця станція у будні дні приймала понад 10 тисяч пасажирів.

Станція має цікавий та дещо неочікуваний дизайн. Зокрема, вона зроблена у червоних кольорах: яскраві червоно-зелені стіни та стелі, доповнені декором. Станція метро схожа на ліс, який ховається глибоко у скелях. Такий підхід до стилю підкреслює соціальні та екологічні проблеми, актуальні для Швеції у 1970-х роках.



Сульна-сентрум у Стокгольмі / Фото Вікіпедії

Фактично, вона слугує таким собі відбитком часу, коли була відкрита.

До слова, станція метро Arts et Métiers у Парижі натхненна мотивами творів Жюля Верна, зокрема підводним човном "Наутилус", пише Sortir a Paris.

Саме її визнають однією із найкрасивіших. Крім цього, вигідно підкреслює її особливість також і розташування у самому серці Парижу. До 1994 року вона була, але там розпочали ремонт на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.

Які ще цікаві станції є у Стокгольмі?