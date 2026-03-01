Например, одна из станций метро в Стокгольме имеет специфический вид и расположение. Об этом пишет Википедия.

Что известно об этой станции?

Станция метро Сульна-сентрум – это часть синей ветки Стокгольмского метрополитена. Ее открыли 31 августа 1975 года, то есть вместе с другими станциями этой ветки.

По состоянию на 2019 год эта станция в будние дни принимала более 10 тысяч пассажиров.

Станция имеет интересный и несколько неожиданный дизайн. В частности, она сделана в красных цветах: яркие красно-зеленые стены и потолки, дополнены декором. Станция метро похожа на лес, который скрывается глубоко в скалах. Такой подход к стилю подчеркивает социальные и экологические проблемы, актуальные для Швеции в 1970-х годах.



Сульна-сентрум в Стокгольме / Фото Википедии

Фактически, она служит неким отражением времени, когда была открыта.

К слову, станция метро Arts et Métiers в Париже вдохновлена мотивами произведений Жюля Верна, в частности подводной лодкой "Наутилус", пишет Sortir a Paris.

Именно ее признают одной из самых красивых. Кроме этого, выгодно подчеркивает ее особенность также и расположение в самом сердце Парижа. До 1994 года она была, но там начали ремонт в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.

Какие еще интересные станции есть в Стокгольме?