Например, станция метро Родхусет расположена прямо внутри скалы. Об этом пишет Википедия.
Что известно об этой станции?
Станция метро Родхусет расположена в Стокгольме между Т-Сентрален и Фридгемсплан в районе острова Кунгсгольмен. Свое название она получила от городской ратуши. Она входит в число станций синей линии.
Ее открыли 31 августа 1975 года. Она является ярким примером органической архитектуры. Станция, как и многие другие на линии, имеет часть необработанной поверхности природной скалы. Этот дизайнерский выбор придает ей вид, напоминающий естественную систему подземных пещер.
Платформа имеет очень интересный вид / Фото Википедия
Каменные своды и неровности на платформах сохранили в их первоначальном состоянии. Кроме того, полированные камни покрасили в розовый оттенок. Эта станция выглядит так, будто это просто зал внутри скалы и это придает ей особую атмосферу и служит отражением ценностей страны, где она расположена.
К слову, интересные станции есть и в других странах. Например, в Лондоне есть закрытая станция метро Олдвич, которая пережила две мировые войны и сейчас продолжает быть магнитом для туристов, хотя уже много лет не работает, пишет Википедия.
В течение года музей транспорта Лондона проводит там экскурсии, ведь здесь полностью сохранилось оборудование, хотя оно уже много лет и не выполняет своего назначения.
Что известно о других станциях?
- В мире есть немало различных станций метро, которые могут удивить. Среди них есть тематические подземки и те, которые поражают своим убранством и дизайном. Среди таких станций стоит отметить Толедо в Италии, а именно в Неаполе.
- Станцию метро Toledo построили в 2012 году. Она расположена на 1 линии Неаполитанского метрополитена. Эта подземка считается одной из самых красивых в мире. Она является частью проекта "Станция искусства", который призван превращать различные станции метро на произведения искусства.
- Дизайнеры Толедо вдохновлялись морем и светом. Особенностью является "Кратер де Луз" – это веру, который проходит сквозь все уровни станции. Так свет может попадать в метро. Также эта станция метро украшена мозаиками Уильяма Кентриджа и Роберта Уилсона.