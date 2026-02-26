Среди таких станций стоит отметить Толедо в Италии, а именно в Неаполе. Об этом пишет The Telegraph.

Что известно об этой станции?

Станцию метро Toledo построили в 2012 году. Она расположена на 1 линии Неаполитанского метрополитена. Эта подземка считается одной из самых красивых в мире. Она является частью проекта "Станция искусства", который призван превращать различные станции метро на произведения искусства.



Эта станция метро поражает красотой / Фото Википедии

Дизайнеры Толедо вдохновлялись морем и светом. Особенностью является "Кратер де Луз" – это веру, которая проходит сквозь все уровни станции. Так свет может попадать в метро. Также эта станция метро украшена мозаиками Уильяма Кентриджа и Роберта Уилсона.

Эта станция действительно выглядит как сочетание стиля и глубокого смысла в дизайне. Неудивительно, что она неоднократно получала различные награды.

Кстати, станция метро Arts et Métiers в Париже вдохновлена мотивами произведений Жюля Верна, в частности подводной лодкой "Наутилус", пишет Sortir a Paris.

Эта станция метро является одной из самых красивых и расположена в самом сердце столицы Франции. В то же время она не всегда имела такой вид: до 1994 года она была вполне обычной. Ремонт там начали в честь 200-летия Национальной консерватории искусств и ремесел.

