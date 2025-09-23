Станция метро "Арсенальная" красной ветки метрополитена Киева уже очень известна, ведь занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.
Что известно об "Арсенальной"?
"Арсенальная" долго считалась самой глубокой станцией в мире, однако сейчас она удерживает титул самой глубокой в Европе – более 105 метров под землей. Спуск по эскалатору занимает примерно 5 минут. Это довольно много, если сравнивать с другими.
"Арсенальная" – самая глубокая станция метро в Европе: смотрите видео
Однако у такой глубины есть причины. Станцию построили именно так из-за крутых склонов Днепра. В то же время есть также версия, что во время Холодной войны в толще земли над "Арсенальной" обустроили секретные бункеры и хранилища, однако никаких подтверждений этому нет.
Что такое "Холодная война"?
Это период от окончания Второй мировой войны до распада Советского Союза. Он характеризуется противостоянием между СССР и США в геополитическом, идеологическом и экономическом измерениях. Фактически, это время, когда боевых действий не было, однако конфликт существовал. Также в этот период происходили масштабные гонки вооружений: оба государства создавали и накапливали оружие, говорится в Википедии.
Моментами обострений считают Карибский кризис и конфликт во Вьетнаме. Во время Карибского кризиса мир едва ли не впервые столкнулся с ядерным шантажом и угрозой Третьей мировой.
Ее считают одним из самых загадочных объектов Киева.
Что известно о станции метро "Теремки"?
- Станция "Теремки" синей ветки метро – самая молодая станция Киевского метрополитена.
- Ее открыли за несколько недель до начала Революции достоинства, однако в планах она появилась значительно раньше – в 1970-х, но строительство отложили до лучших времен, которые наступили только через 30 лет. Сначала ее должны были открыть в 2012 вместе со станцией "Ипподром", однако из-за нехватки финансирования ее смогли достроить только через год после этого.
- В проекте станция "Теремки" имела совсем другое название – "Одесская площадь". Дизайн также должен был напоминать Черное море – на стенах должны были быть волны. Однако все изменилось в последнюю минуту и сегодня мы знаем станцию совсем другой.