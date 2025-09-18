Например, станция "Теремки" синей ветки метро – самая молодая станция Киевского метрополитена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Что известно о станции "Теремки"?

Ее открыли за несколько недель до начала Революции достоинства, однако в планах она появилась значительно раньше – в 1970-х, но строительство отложили до лучших времен, которые наступили только через 30 лет. Сначала ее должны были открыть в 2012 вместе со станцией "Ипподром", однако из-за нехватки финансирования ее смогли достроить только через год после этого.

Интересно! В проекте станция "Теремки" имела совсем другое название – "Одесская площадь". Дизайн также должен был напоминать Черное море – на стенах должны были быть волны. Однако все изменилось в последнюю минуту и сегодня мы знаем станцию совсем другой.



Станция "Теремки" должна была называться иначе / Фото "Викисклад"

Строительство было тяжелым. Средств не хватало, поэтому пришлось брать кредит у государства на 60 месяцев. природа тоже не способствовала быстрому окончанию работ – пришлось даже замораживать почву.

По состоянию на 2025 год эта станция все еще конечная на синей линии, однако в старых проектах за ней должна быть еще одна станция.

Что известно о талисмане "Теремков"?

Пес Миша уже успел стать настоящим талисманом станции "Теремки". Во время каждой воздушной тревоги он спускался в метро, ведь собака также боится громкой сирены и взрывов, которые могут прозвучать.

Недавно произошел досадный случай: Мишу не впустили в метро. Это вызвало возмущение в сети. У Киевском метрополитене были вынуждены отреагировать и дать официальный комментарий. Там отметили, что им жаль за ситуацию, а уже той же ночью Мишу снова начали впускать в метро.

Что произошло с собачкой?