В переводе название песни звучит как "Танец смерти". И это не какое-то странное и метафорическое явление, а вполне реальное, которое до сих пор является одной из самых жутких загадок в человеческой истории. Больше о явлении, которое воспевает в новой песне Леди Гага расскажет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что же такое "Танец смерти"?

Песня The Dead Dance собирает миллионы прослушиваний, а клип на нее за 13 дней посмотрели более 26 миллионов раз. Новый трек разрывает соцсети. И сегодня мы несколько погрузимся в ее текст, в частности текст припева.

I'll dance until I'm dead

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

На русском языке это звучит так:

Я буду танцевать, пока не умру,

Потому что когда ты убил меня внутри, я ожила,

Так, музыка вернет меня из мертвых,

Я буду танцевать, пока не умру.

Я буду танцевать, пока не умру.

Lady Gaga – The Dead Dance: смотрите видео

А песня Леди Гаги имеет историческую подоплеку. И речь идет о "танцевальной чуме", которая охватила Европу в 1518 году. Это все началось в Страсбурге. Фрау Троффеа, по свидетельствам, танцевала от 4 до 6 дней. Все, кто пытался привести женщину в чувство – сами начинали танцевать. За несколько дней весь весь город был охвачен неизвестной болезнью – люди танцевали буквально до смерти.

По одной из версий ученых, причиной такой массовой истерии мог стать вирус, однако точная причина этого неизвестна. Еще один вариант – массовое отравление грибком спорыньи, который поражает пшеницу и рожь. События 1518 года вошли в историю как "Танцевальная чума" или же "Танец смерти".

Хотя в своей песне Леди Гага переосмысливает эту историю и наоборот героиня ее песни находит в танце жизнь, хотя и утверждает, что будет танцевать до смерти.

