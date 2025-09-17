У перекладі назва пісні звучить як "Танець смерті". І це не якесь дивне та метафоричне явище, а цілком реальне, яке і досі є однією з наймоторошніших загадок в людській історії. Більше про явище, яке оспівує в новій пісні Леді Гага розповість 24 Канал з посиланням на BBC.

Що ж таке "Танець смерті"?

Пісня The Dead Dance збирає мільйони прослуховувань, а кліп на неї за 13 днів переглянули понад 26 мільйонів разів. Новий трек розриває соцмережі. Та сьогодні ми дещо зануримося у її текст, зокрема текст приспіву.

I'll dance until I'm dead

'Cause when you killed me inside, that's when I came alive

Yeah, the music's gonna bring me back from death

I'm dancin' until I'm dead

I'll dance until I'm dead

Українською мовою це звучить так:

Я танцюватиму, поки не помру,

Бо коли ти вбив мене всередині, я ожила,

Так, музика поверне мене з мертвих,

Я танцюю, поки не помру.

Я танцюватиму, поки не помру.

А пісня Леді Гаги має історичне підґрунтя. І мова йде про "танцювальну чуму", яка охопила Європу в 1518 році. Це все почалося в Страсбурзі. Фрау Троффеа, за свідченнями, танцювала від 4 до 6 днів. Усі, хто намагався привести жінку до тями – самі починали танцювати. За кілька днів усе все місто було охоплене невідомою хворобою – люди танцювали буквально до смерті.

За однією з версій науковців, причиною такої масової істерії міг стати вірус, проте точна причина цього невідома. Ще один варіант – масове отруєння грибком ріжків, який уражає пшеницю і жито. Події 1518 року увійшли в історію як "Танцювальна чума" або ж "Танець смерті".

Хоча у своїй пісні Леді Гага переосмислює цю історію і навпаки героїня її пісні знаходить у танці життя, хоч і стверджує, що танцюватиме аж до смерті.

