У перекладі назва пісні звучить як "Танець смерті". І це не якесь дивне та метафоричне явище, а цілком реальне, яке і досі є однією з наймоторошніших загадок в людській історії. Більше про явище, яке оспівує в новій пісні Леді Гага розповість 24 Канал з посиланням на BBC.
Що ж таке "Танець смерті"?
Пісня The Dead Dance збирає мільйони прослуховувань, а кліп на неї за 13 днів переглянули понад 26 мільйонів разів. Новий трек розриває соцмережі. Та сьогодні ми дещо зануримося у її текст, зокрема текст приспіву.
I'll dance until I'm dead
'Cause when you killed me inside, that's when I came alive
Yeah, the music's gonna bring me back from death
I'm dancin' until I'm dead
I'll dance until I'm dead
Українською мовою це звучить так:
Я танцюватиму, поки не помру,
Бо коли ти вбив мене всередині, я ожила,
Так, музика поверне мене з мертвих,
Я танцюю, поки не помру.
Я танцюватиму, поки не помру.
Lady Gaga – The Dead Dance: дивіться відео
А пісня Леді Гаги має історичне підґрунтя. І мова йде про "танцювальну чуму", яка охопила Європу в 1518 році. Це все почалося в Страсбурзі. Фрау Троффеа, за свідченнями, танцювала від 4 до 6 днів. Усі, хто намагався привести жінку до тями – самі починали танцювати. За кілька днів усе все місто було охоплене невідомою хворобою – люди танцювали буквально до смерті.
За однією з версій науковців, причиною такої масової істерії міг стати вірус, проте точна причина цього невідома. Ще один варіант – масове отруєння грибком ріжків, який уражає пшеницю і жито. Події 1518 року увійшли в історію як "Танцювальна чума" або ж "Танець смерті".
Хоча у своїй пісні Леді Гага переосмислює цю історію і навпаки героїня її пісні знаходить у танці життя, хоч і стверджує, що танцюватиме аж до смерті.
