Як виникла назва гурту "Скрябін"?

Історія легендарного українського гурту "Скрябін" почалася наприкінці 80-х років, коли молоді музиканти захоплювалися синт-попом і надихалися The Cure та Depeche Mode.

У 1989 році вони записали свій перший альбом, а згодом вирішили відзняти 9-хвилинний артхаусний фільм, режисером якого став Володимир Зайковський.

Перший фільм-кліп гурту "Скрябін": дивіться відео

Зайковський мав намір відправити його на авангардний фестиваль кіно. Для того, щоб це зробити, потрібно було вказати назву колективу.

У складі гурту тоді були Андрій Кузьменко "Кузьма", Ростислав Домішевський "Рой", Сергій Гера "Шура", Ігор Яцишин та Олександр Скрябін "Скряба". Саме останній того дня не з'явився на студії, і решта учасників гурту тоді сказали, щоб відео підписали "Скрябін".

Спершу це було жартом, але згодом учасники гурту нічого краще не змогли придумати і назва прижилася.

Ким був Олександр Скрябін?

Ростислав Домішевський в ефірі Українського радіо розповів, що попри те, що гурт отримав назву на честь Олександра Скрябіна, він не був лідером. За словами "Роя", Сашко Скрябін був душею і серцем колективу. Однак він не був музикантом і автором пісень.

Домішевський поділився, що Скрябін працював в Палаці культури "Кристал" на дискотеці та приносив у студію обладнання для записів. Водночас саме Кузьменко був лідером проєкту "Скрябін", саме він був його "локомотивом".

