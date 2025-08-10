Повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ "Океану Ельзи" в програмі "Дека".

Як виникла назва "Океан Ельзи"?

Гурт "Океан Ельзи" має доволі захопливу історію створення своєї назви. На початку учасники колективу розглядали кілька варіантів, прагнучи знайти щось оригінальне й легко впізнаване.

Вони хотіли, щоб назва не мала конкретного значення, але викликала асоціації з чимось масштабним, романтичним і загадковим.

Однозначно артисти були впевнені, що в назві має бути слово "океан", яке для учасників гурту символізувало щось велике та безкрає. Цікаво, що другу частину назви придумали випадково.

Учасники гурту "Океан Ельзи" / Фото з Instagram

Ще у 1995 році Святослав Вакарчук пояснював, що вони прагнули створити космополітичну назву, зрозумілу і в Україні, і за її межами.

"По-перше, ми хотіли, щоб космополітична була така назва. Тобто, щоб ім'я можна було зрозуміти так само у Франції, як в Україні. Це власне, чому (обрали – 24 Канал) не українське ім'я. А чому саме таке ім'я – бо гарне співзвуччя слів, на нашу думку", – пояснив Вакарчук.