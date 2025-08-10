Сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление "Океана Эльзы" в программе "Дека".

Как возникло название "Океан Эльзы"?

Группа "Океан Эльзы" имеет довольно увлекательную историю создания своего названия. В начале участники коллектива рассматривали несколько вариантов, стремясь найти что-то оригинальное и легко узнаваемое.

Они хотели, чтобы название не имело конкретного значения, но вызывало ассоциации с чем-то масштабным, романтичным и загадочным.

Однозначно артисты были уверены, что в названии должно быть слово "океан", которое для участников группы символизировало что-то большое и бескрайнее. Интересно, что вторую часть названия придумали случайно.

Участники группы "Океан Эльзы" / Фото из Instagram

Еще в 1995 году Святослав Вакарчук объяснял, что они стремились создать космополитическое название, понятное и в Украине, и за ее пределами.

"Во-первых, мы хотели, чтобы космополитическое было такое название. То есть, чтобы имя можно было понять так же во Франции, как в Украине. Это собственно, почему (выбрали – 24 Канал) не украинское имя. А почему именно такое имя – потому что хорошее созвучие слов, по нашему мнению", – объяснил Вакарчук.