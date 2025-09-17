Впоследствии его передадут в приют и найдут семью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зоозащитницу Снежану Бугрик.

Что известно о Мише?

Снежана Бугрик рассказала, что над собакой нависла угроза смерти.

Из-за этого было принято "талисман "Теремков"" забрать с улицы.

Да, он не очень рад этому, но лучше быть в стрессе и живым, чем мертвым. Отлов Миши – это была целая эпопея! Граждане не понимали почему Мишу ловят и все стали его защищать, была и полиция, которая все выяснила и дальше помогли ловить Мишу. Метрополитен тоже понял всю проблему и, хотя Миша мог снова заходить, его жизнь была в опасности, поэтому в конце концов все договорились и помогли отловить Мишу,

– написала зоозащитница.

Сейчас пес находится в больнице. После адаптации и обследования для него выделят место в Patron Pet Center.

Впоследствии Мише будут искать семью.

Что предшествовало?