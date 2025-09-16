Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на зооактивистку Снежану Бугрик.
Песик Миша уже давно живет возле станции метро "Теремки". Годами за ним ухаживали местные жители.
"Каждую тревогу он очень боится обстрелов и всегда спускался в метро, чтобы спрятаться и пережить опасность", – рассказала Снежана Бугрик.
Она утверждает, что человек, которого в городе знают якобы как догхантера, пожаловался, что собака ему мешает.
Из-за этой жалобы работники станции запретили пускать Мишу внутрь во время воздушных тревог.
Вчера он стоял под дверью, и его не пустили. Более того – выгнали! Я прошу киевлян заступиться за Мишу! Он тоже хочет жить, он тоже боится обстрелов! Миша очень спокойный пес, никогда никого не обидел. Только его самого постоянно обижают,
– написала зооактивистка.
Она также отметила, что в укрытиях официально разрешено находиться с животными.
Представители метро под заметкой Снежаны Бугрик сообщили, что выясняют детали и обстоятельства этого инцидента.
Россия на Киевщине убила нескольких лошадей
Россия 7 сентября нанесла удары по Киевской области, в результате чего пострадал конный клуб в Фастовском районе.
В результате атаки погибли 7 лошадей. Они как раз гуляли в левадках. Одну из кобыл вывезли в 2022 году из оккупированной Бучи.
Установлено, что просто по территории конного клуба ударили 3 российские "Шахеды". Владелица отметила, что это были не обломки, а именно целенаправленный удар.