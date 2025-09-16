Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зооактивістку Сніжану Бугрік.
Песик Міша уже давно живе біля станції метро "Теремки". Роками його доглядали місцеві мешканці.
"Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку", – розповіла Сніжана Бугрік.
Вона стверджує, що чоловік, якого у місті знають нібито як догхантера, поскаржився, що собака йому заважає.
Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу усередину під час повітряних тривог.
Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали! Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають,
– написала зооактивістка.
Вона також зауважила, що в укриттях офіційно дозволено перебувати із тваринами.
Представники метро під дописом Сніжани Бугрік повідомили, що з'ясовують деталі та обставини цього інциденту.
Росія на Київщині вбила кількох коней
Росія 7 вересня завдала ударів по Київщині, внаслідок чого постраждав кінний клуб у Фастівському районі.
Унаслідок атаки загинули 7 коней. Вони якраз гуляли у левадках. Одну із кобил вивезли у 2022 році з окупованої Бучі.
Встановлено, що просто по території кінного клубу вдарили 3 російські "Шахеди". Власниця наголосила, що це були не уламки, а саме цілеспрямований удар.