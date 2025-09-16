Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зооактивістку Сніжану Бугрік.

Читайте також Собака Джессі шукає загиблого господаря на місці російської атаки у Києві: щемливе відео

Що відомо про собаку, якого не пускають у метро під час тривог?

Песик Міша уже давно живе біля станції метро "Теремки". Роками його доглядали місцеві мешканці.

"Кожну тривогу він дуже боїться обстрілів і завжди спускався в метро, щоб сховатись та пережити небезпеку", – розповіла Сніжана Бугрік.

Вона стверджує, що чоловік, якого у місті знають нібито як догхантера, поскаржився, що собака йому заважає.

Через цю скаргу працівники станції заборонили пускати Мішу усередину під час повітряних тривог.

Учора він стояв під дверима, і його не пустили. Більше того – вигнали! Я прошу киян заступитися за Мішу! Він теж хоче жити, він теж боїться обстрілів! Міша дуже спокійний пес, ніколи нікого не образив. Лише його самого постійно ображають,

– написала зооактивістка.

Вона також зауважила, що в укриттях офіційно дозволено перебувати із тваринами.

Представники метро під дописом Сніжани Бугрік повідомили, що з'ясовують деталі та обставини цього інциденту.

Росія на Київщині вбила кількох коней