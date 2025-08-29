Мережу облетіли кадри, як пес одного із загиблих киян, чекає на свого господаря, передає 24 Канал.
Ким був загиблий господар песика?
На кадрах видно, як собака шукає свого загиблого господаря на місці одного із російських ударів.
Песик скавулить і виє, розуміючи втрату.
Собака шукає свого господаря після атаки: дивіться відео
Знайома загиблого чоловіка розповіла, що тваринку звати Джессі. Її господар працював охоронцем на стоянці. Там він і загинув під час прильоту.
Хто загинув у Києві 28 серпня?
- Стали відомі імена, деяких загиблих у Києві 28 серпня. Серед них Віра Тулупова, яка була учасницею Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця", а також Оксана Процюк – лікар фізичної та реабілітаційної медицини, невролог центру медичної реабілітації КНП "КМКЛ 1".
- Серед загиблих також 14-річний школяр Назарій Коваль, 17-річна студентка Марина Гришко та 2-річна дівчинка Ангеліна з 24-річною мамою.
- Жертвою російського удару стала і Яна Шаповал. Її 10-річний син отримав перелом, а чоловік у важкому стані.