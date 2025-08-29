Мережу облетіли кадри, як пес одного із загиблих киян, чекає на свого господаря, передає 24 Канал.

Ким був загиблий господар песика?

На кадрах видно, як собака шукає свого загиблого господаря на місці одного із російських ударів.

Песик скавулить і виє, розуміючи втрату.

Собака шукає свого господаря після атаки: дивіться відео

Знайома загиблого чоловіка розповіла, що тваринку звати Джессі. Її господар працював охоронцем на стоянці. Там він і загинув під час прильоту.

Хто загинув у Києві 28 серпня?