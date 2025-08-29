Сеть облетели кадры, как пес одного из погибших киевлян, ждет своего хозяина, передает 24 Канал.

Кем был погибший хозяин собачки?

На кадрах видно, как собака ищет своего погибшего хозяина на месте одного из российских ударов.

Песик скулит и воет, понимая потерю.

Знакомая погибшего мужчины рассказала, что животное зовут Джесси. Ее хозяин работал охранником на стоянке. Там он и погиб во время прилета.

