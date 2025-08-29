Сеть облетели кадры, как пес одного из погибших киевлян, ждет своего хозяина, передает 24 Канал.

Кем был погибший хозяин собачки?

На кадрах видно, как собака ищет своего погибшего хозяина на месте одного из российских ударов.

Песик скулит и воет, понимая потерю.

Собака ищет своего хозяина после атаки: смотрите видео

Знакомая погибшего мужчины рассказала, что животное зовут Джесси. Ее хозяин работал охранником на стоянке. Там он и погиб во время прилета.

Кто погиб в Киеве 28 августа?

  • Стали известны имена, некоторых погибших в Киеве 28 августа. Среди них Вера Тулупова, которая была участницей Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица", а также Оксана Процюк – врач физической и реабилитационной медицины, невролог центра медицинской реабилитации КНП "КМКБ 1".
  • Среди погибших также 14-летний школьник Назарий Коваль, 17-летняя студентка Марина Гришко и 2-летняя девочка Ангелина с 24-летней мамой.
  • Жертвой российского удара стала и Яна Шаповал. Ее 10-летний сын получил перелом, а муж в тяжелом состоянии.