Ведущая 24 Канала Дарья Трунова на месте событий пообщалась с женщиной, которая в результате российского удара потеряла дочь. Ее внук и зять сейчас находятся в больнице.
Женщина потеряла дочь из-за удара россиян по дому
В ночь на 28 августа россияне ударили ракетой по жилому дому в Дарницком районе Киева. Она пробила с 5 по 1 этаж, разрушив весь подъезд. Туда как можно скорее приехала женщина, потерявшая дочь. До последнего госпожа Екатерина надеялась, что ее дочь выживет.
В этом доме проживала моя дочь, зять и внук. Их квартира была на 5 этаже. Утром я прочитала о попадании в Дарницком районе, подумала, хоть бы не в дом Яны – мне сразу это пришло в голову. Потом мне позвонил Саша (зять – 24 Канал) и сказал: "Мам, Яны нет". Я подумала, сложился весь дом, а это как раз их подъезд. Нет моей Яночки теперь..,
– поделилась Екатерина.
Женщина приехала с дачи, чтобы посмотреть на последствия удара российской ракеты по дому. Ей еще не удалось увидеть зятя и внука. Однако известно, что у 11-летнего мальчика сломана рука, а зять госпожи Екатерины находится в тяжелом состоянии – сейчас они в больнице.
На месте событий работают следователи, собирая доказательства российских преступлений. Также не останавливается работа медиков и спасателей. Жителям разбитого дома и других, пострадавших от атаки, дают пленку, чтобы затянуть то, что осталось от окон.
"Мы спросили у спасателей, спасло бы это людей, которые спустились в подвал, который является самым простым и ближайшим укрытием. Нам сказали, что дома были рассчитаны на то, что в них может прилетели ФАБ-250 килограммов. Но эквивалент ракеты может быть больше в тысячи раз, поэтому, к сожалению, не всегда подвал может спасти", – рассказала Дарья Трунова, которая пообщалась со спасателями на месте удара.
Добавим, что в подвале разрушенного дома пряталось около 20 человек. После удара в укрытие посыпалось огромное количество пыли и начала поступать вода. Однако людям удалось спастись.
Что известно о пострадавших после российской атаки на Киев?
- Больше всего от массированной атаки 28 августа на Киев пострадал именно Дарницкий район, где ракета разрушила целый подъезд дома. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на этой локации погибло 12 человек. Сначала спасателям приходилось спасать людей из-под завалов без техники – в то время еще звучала воздушная тревога. Впоследствии к спасению привлекли всю возможную технику и специалистов.
- По состоянию на 14:05 в Киеве известно о 16 жертв, из которых четверо – дети. Младшему погибшему ребенку, по сообщениям местных властей, не было и 3 лет.
- Количество раненых людей в результате российских ударов – 48. Среди раненых в Дарницком районе города 11-летняя девочка, которую сейчас спасают врачи. Она находится в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, все цифры по раненым и погибшим еще могут измениться.