Ведущая 24 Канала Дарья Трунова на месте событий пообщалась с женщиной, которая в результате российского удара потеряла дочь. Ее внук и зять сейчас находятся в больнице.

Посмотрите также Летели обманки, "Шахеды", ракеты: последствия массированного удара в Киеве фиксируют на более чем 20 локациях

Женщина потеряла дочь из-за удара россиян по дому

В ночь на 28 августа россияне ударили ракетой по жилому дому в Дарницком районе Киева. Она пробила с 5 по 1 этаж, разрушив весь подъезд. Туда как можно скорее приехала женщина, потерявшая дочь. До последнего госпожа Екатерина надеялась, что ее дочь выживет.

В этом доме проживала моя дочь, зять и внук. Их квартира была на 5 этаже. Утром я прочитала о попадании в Дарницком районе, подумала, хоть бы не в дом Яны – мне сразу это пришло в голову. Потом мне позвонил Саша (зять – 24 Канал) и сказал: "Мам, Яны нет". Я подумала, сложился весь дом, а это как раз их подъезд. Нет моей Яночки теперь..,

– поделилась Екатерина.

Женщина приехала с дачи, чтобы посмотреть на последствия удара российской ракеты по дому. Ей еще не удалось увидеть зятя и внука. Однако известно, что у 11-летнего мальчика сломана рука, а зять госпожи Екатерины находится в тяжелом состоянии – сейчас они в больнице.

На месте событий работают следователи, собирая доказательства российских преступлений. Также не останавливается работа медиков и спасателей. Жителям разбитого дома и других, пострадавших от атаки, дают пленку, чтобы затянуть то, что осталось от окон.

"Мы спросили у спасателей, спасло бы это людей, которые спустились в подвал, который является самым простым и ближайшим укрытием. Нам сказали, что дома были рассчитаны на то, что в них может прилетели ФАБ-250 килограммов. Но эквивалент ракеты может быть больше в тысячи раз, поэтому, к сожалению, не всегда подвал может спасти", – рассказала Дарья Трунова, которая пообщалась со спасателями на месте удара.

Добавим, что в подвале разрушенного дома пряталось около 20 человек. После удара в укрытие посыпалось огромное количество пыли и начала поступать вода. Однако людям удалось спастись.

Что известно о пострадавших после российской атаки на Киев?