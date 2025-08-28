Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова на місці подій поспілкувалась із жінкою, яка внаслідок російського удару втратила доньку. Її онук та зять зараз перебувають у лікарні.

Жінка втратила доньку через удар росіян по будинку

У ніч на 28 серпня росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Дарницькому районі Києва. Вона пробила з 5 по 1 поверх, зруйнувавши увесь під'їзд. Туди якомога швидше приїхала жінка, що втратила доньку. До останнього пані Катерина сподівалась, що її донька виживе.

У цьому будинку проживала моя дочка, зять і внук. Їхня квартира була на 5 поверсі. Вранці я прочитала про влучання у Дарницькому районі, подумала, хоч би не в дім Яни – мені одразу це спало на думку. Потім мені подзвонив Саша (зять – 24 Канал) і сказав: "Мам, Яни немає". Я подумала, склався увесь будинок, а це якраз їхній під'їзд. Немає моєї Яночки тепер…,

– поділилась пані Катерина.

Жінка приїхала з дачі, аби подивитися на наслідки удару російської ракети по будинку. Їй ще не вдалося побачити зятя та онука. Однак відомо, що в 11-річного хлопчика зламана рука, а зять пані Катерини перебуває у важкому стані – зараз вони у лікарні.

На місці подій працюють слідчі, збираючи докази російських злочинів. Також не зупиняється робота медиків та рятувальників. Мешканцям розбитого будинку та інших, які постраждали від атаки, дають плівку, аби затягнути те, що залишилося від вікон.

"Ми запитали у рятувальників, чи врятувало б це людей, які спустилися в підвал, який є найпростішим та найближчим укриттям. Нам сказали, що будинки були розраховані на те, що в них може прилетіли ФАБ-250 кілограмів. Але еквівалент ракети може бути більшим у тисячі разів, тому, на жаль, не завжди підвал може врятувати", – розповіла Дарина Трунова, яка поспілкувалась із рятувальниками на місці удару.

Додамо, що у підвалі зруйнованого будинку ховалося близько 20 людей. Після удару в укриття посипалась величезна кількість пилу і почала надходити вода. Проте людям пощастило врятуватися.

