Среди жертв – и взрослые, и дети. 24 Канал собрал информацию, что о них известно на данный момент.
Кто погиб в Киеве 28 августа?
Вера Тулупова была участницей Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица". Это невосполнимая потеря для народного любительского искусства Киева. Вера Алексеевна была сердцем "Громицы", душой коллектива. Это страшная боль, которую невозможно передать словами. Светлая память о Вере Алексеевне навсегда останется в наших сердцах, Вера Тулупова / Фото "Громицы" Елена Чалая получила ранение, когда шла в укрытие. Елена Чалая, красивая, очаровательная и большой жизнелюб, подруга моей дочери, друг нашей семьи по дороге в бомбоубежище погибла от смертоносного стекла. Ее убила Россия!!! Это шок! Слов нет... Лена-Леночка...как же так...перед глазами стоит твоя милая улыбка... Может тот другой мир лучше? Не знаю, но надеюсь. Мира тебе и спокойствия, Елена Чалая / Фото из соцсетей Оксана Процюк работала врачом физической и реабилитационной медицины, неврологом в центре медицинской реабилитации КНП "КГКБ 1". Вчера еще улыбающаяся, вдохновленная вопросами реабилитации, пациентами... Сегодня тишина от невыразимой боли, горькой утраты. Оксана Николаевна была не только хорошим врачом, профессионалом своего дела, очаровательной женщиной, заботливой женой и мамой, гордостью нашего коллектива, но и настоящим другом для нас, поддержкой для своих пациентов! Ее честность, доброта, искренность, ответственность, забота и мудрость были примером для коллег! Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремление помочь каждому, кто обращался! Оксана Процюк / Фото из соцсетей Назарию Ковалю было 14 лет. Он был учеником 8 класса лицея №127. Назарий был светлым, жизнерадостным ребенком, который мечтал и строил планы на будущее. Его жизнь оборвала жестокая война, Назарий Коваль / Фото со страницы лицея 17-летняя Марина Гришко была студенткой 3 курса столичного энергетического профессионального колледжа. Эта девочка была нежной, светлой и творческой личностью, открытой к миру и людям. Она умела дарить добро, вдохновлять окружающих своим талантом и искренностью. Для одногруппников и преподавателей она навсегда останется светлым лучиком радости и доброты, Марина Гришко / Фото, опубликовано на странице колледжа Сегодня они (родители – 24 Канал) купили свадебное платье своей дочери. Но не на свадьбу. А в гроб... нет слов... рвет душу в клочья... Маринку знаю с детства. Подружка моего старшего сына. Каждое лето встречались в нашем селе. Гуляли, тусили, веселились... Мама Марины – моя подружка детства... ее также знаю с детства, но уже как свою подругу... и наши с ней бабушки также дружили... Папа Николай также не чужой человек – сколько мы раз мы ему помогали в поисках нужного. Сетки, вкусности, грелки, мини-печки, детекторы ... Пытались помочь ему и его собратьям, чтобы ему легче было нас всех защищать ... служит ради нас всех ... а эти твари убили его ребенка!!! Радовался, что ребенок поступил на учебу в столицу. А сегодня пришлось ее узнавать... Хочется кричать... одни слезы из глаз... Горе... беда... Нет Марины... убили.. Среди погибших 2-летняя девочка Ангелина со своей 24-летней мамой Надеждой. Ребенок родился под российскими обстрелами в октябре 2022 года и умер тоже от них. Ангелина со своей мамой Погибла мама 10-летнего мальчика Яна Шаповал. В этом доме проживала моя дочь, зять и внук. Их квартира была на 5 этаже. Утром я прочитала о попадании в Дарницком районе, подумала, хоть бы не в дом Яны – мне сразу это пришло в голову. Потом мне позвонил Саша (зять – 24 Канал) и сказал: "Мам, Яны нет". Я подумала, сложился весь дом, а это как раз их подъезд. Нет моей Яночки теперь.., Муж Яны в тяжелом состоянии в больнице, у сына – перелом руки.
