Серед них 2-річна дівчинка зі своєю мамою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС України.
Що відомо про жертв атаки на Київ?
Загиблу дівчинку звали Ангеліна, її 24-річну маму – Надія. Дитині мало виповнитися 3 роки за кілька тижнів.
У МЗС розповіли, що Ангеліна народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 року і померла теж від смертоносних рук Росії.
Нагадаємо, що серед жертв атаки на Київ – ще 3 неповнолітніх. Двом було 14 та 17 років, а про четверту загиблу дитину деталей наразі не повідомляють.
Сторінка "Їх УБИЛА Росія" дізналася перші імена жертв. Окрім Ангеліни та її мами, загинули:
17-річна Марина Гришко, студентка,
Яна Шаповал, мама 10-річного хлопчика,
14-річний Назарій Коваль, школяр,
Оксана Процюк, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, невролог,
Олена Чала,
Віра Тулупова, учасниця Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".
Вбиті Росією кияни / Фото "Їх УБИЛА Росія"
Обстріл Києва 28 серпня: останні новини
Станом на ранок 29 серпня неопізнаними залишаються тіла чотирьох людей. Ще 7 осіб досі не виходять на зв'язок.
Відомо, що на столицю летіли обманки, "Шахеди", ракети. Наслідки фіксують на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. У Повітряних силах відзначили особливість цієї атаки – було 2 прямих ракетних удари по житловому будинку.
Також росіяни поцілили по цивільній залізничній інфраструктурі в депо "Дарниця", а ще постраждали медичний центр "Добробут" і обласна клінічна лікарня.