Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ДСНС Світлану Водолагу в коментарі "Київ24".
Дивіться також Під основним ударом Київ: усе, що відомо про наслідки масованого удару
Як проходять аварійно-пошукові роботи у Києві?
За словами Водолаги, внаслідок атаки на Київ в ніч на 28 серпня неопізнаними залишаються 4 тіла, ще 7 осіб досі не виходять на зв'язок.
Якщо будуть впізнані 4 тіла – 3 людини все ще не виходять на зв'язок, але це не говорить про те, що вони перебували саме у цій будівлі,
– зазначила речниця.
Вона додала, що після завершення аварійно-пошукових робіт вже далі обставинами будуть займатися правоохоронні органи.
Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, все ще залишається невідомою доля 8 людей.
Які наслідки атаки на Київ у ніч на 28 серпня?
- Росія завдала масованого удару по Києву у ніч на 28 серпня. Наслідки російської атаки фіксували у 20 локаціях столиці.
- Відомо, що росіяни цілеспрямовано поцілили ракетою по 5-поверхівці у Дарницькому районі Києва. Ще одна ракета поцілила поруч із ним.
- Станом на ранок 29 серпня підтверджено загибель 23 людей внаслідок російської атаки, серед них – 4 дитини. Також 63 мешканці міста отримали поранення.