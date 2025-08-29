Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Светлану Водолагу в комментарии "Киев24".

Как проходят аварийно-поисковые работы в Киеве?

По словам Водолаги, в результате атаки на Киев в ночь на 28 августа неопознанными остаются 4 тела, еще 7 человек до сих пор не выходят на связь.

Если будут опознаны 4 тела – 3 человека все еще не выходят на связь, но это не говорит о том, что они находились именно в этом здании,

– отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что после завершения аварийно-поисковых работ уже дальше обстоятельствами будут заниматься правоохранительные органы.

В то же время по словам президента Украины Владимира Зеленского, все еще остается неизвестной судьба 8 человек.

Какие последствия атаки на Киев в ночь на 28 августа?