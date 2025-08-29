Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Светлану Водолагу в комментарии "Киев24".
Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара
Как проходят аварийно-поисковые работы в Киеве?
По словам Водолаги, в результате атаки на Киев в ночь на 28 августа неопознанными остаются 4 тела, еще 7 человек до сих пор не выходят на связь.
Если будут опознаны 4 тела – 3 человека все еще не выходят на связь, но это не говорит о том, что они находились именно в этом здании,
– отметила пресс-секретарь.
Она добавила, что после завершения аварийно-поисковых работ уже дальше обстоятельствами будут заниматься правоохранительные органы.
В то же время по словам президента Украины Владимира Зеленского, все еще остается неизвестной судьба 8 человек.
Какие последствия атаки на Киев в ночь на 28 августа?
- Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа. Последствия российской атаки фиксировали в 20 локациях столицы.
- Известно, что россияне целенаправленно попали ракетой по 5-этажке в Дарницком районе Киева. Еще одна ракета попала рядом с ним.
- По состоянию на утро 29 августа подтверждена гибель 23 человек в результате российской атаки, среди них – 4 ребенка. Также 63 жителя города получили ранения.