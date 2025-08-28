Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24 Media.

Смотрите также Врачи борются за жизнь 11-летней девочки, которая пострадала во время удара по Дарницкому району

Как выглядел целенаправленный удар по Киеву?

К утру 28 августа во время массированного обстрела в столице самая сложная ситуация в Дарницком и Днепровском районах. В общей сложности пострадали восемь районов Киева.

Цинический удар пришелся по 5-этажке в Дарницком районе города. Там погибли люди, среди жертв тоже есть дети. Около 10 человек находятся под завалами, а местные власти сообщают о более чем 5 без вести пропавших.

Момент прямых попаданий в Киеве: смотрите видео

На видео видно, как российская ракета целенаправленно попадает в многоэтажку в жилом районе столицы. На месте трагедии развернуты штабы помощи и идет спасательная операция.

Что известно об атаке на Киев 28 августа?