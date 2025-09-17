Згодом його передадуть у притулок і знайдуть родину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зоозахисницю Сніжану Бугрік.

Що відомо про Мішу?

Сніжана Бугрік розповіла, що над собакою нависла загроза смерті.

Через це було прийнято "талісман "Теремків"" забрати з вулиці.

Так, він не дуже радий цьому, але краще бути у стресі і живим, чим мертвим. Відлов Міши – це була ціла епопея! Громадяни не розуміли чому Мішу ловлять і всі стали його захищати, була і поліція, яка все з'ясувала і далі допомогли ловити Мішу. Метрополітен теж зрозумів всю проблему і, хоча Міша міг знову заходити, його життя було в небезпеці, тому врешті решт всі домовились і допомогли відловити Мішу,

– написала зоозахисниця.

Як ловили Мішу: дивіться відео

Наразі пес перебуває лікарні. Після адаптації та обстеження для нього виділять місце в Patron Pet Center.

Згодом Міші будуть шукати родину.

Міша перебуває у клініці: дивіться відео

Що передувало?