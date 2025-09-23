Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинки".

Смотрите также Имел любовницу, младшую на 16 лет, а карьера началась с провала: факты о Михаиле Коцюбинском

Стремительное покорение мировой сцены

Соломия начала оперную карьеру в 23 года и очень быстро покорила ведущие сцены Европы от Италии до Австрии, а впоследствии выступала даже в Чили, Египте и Аргентине. Она исполняла главные женские партии в самых известных операх, среди которых "Аида", "Трубадур", "Фауст", "Кармен", "Евгений Онегин", "Пиковая дама".

Особенно часто ее приглашали варшавские и краковские театры, которые называли Крушельницкую "Вагнеровской примадонной" XX века.

Почти каждый год певица приезжала с концертами во Львов, Тернополь и Черновцы, а также с удовольствием пела даже в небольших городах – таких, как Бережаны и Збараж.

Спасла от провала композитора Джакомо Пуччини

Именно Соломия спасла от провала оперу Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", которая теперь известна во всем мире. После провальной премьеры 1904 года, когда зрители освистали произведение, Пуччини был в отчаянии. Тогда друзья посоветовали ему сменить партии и пригласить Крушельницкую на главную роль.

Вторая постановка превратилась в триумф. Публика вызывала актеров и композитора на бис 17 раз. С тех пор певицу начали называть "волшебной Баттерфляй".

Соломия Крушельницкая в роли Чио-Чио-сан в опере "Мадам Баттерфляй" / Архивное фото

Сбежавшая из-под венца невеста,

В 1890 году, когда Соломии было 18, она обручилась с семинаристом Зеноном Гутковским. Свадьба уже была запланирована, разосланы приглашения, родители одобряли брак, и сама Крушельницкая в последний момент отказалась от замужества, узнав, что жених выступает против ее певческой карьеры.

Вышла замуж певица лишь в 38 лет, что по тогдашним меркам считалось поздно. Однако брак оказался счастливым: ее мужем стал итальянец Чезаре Риччони – адвокат, мэр города Вьяреджо, эрудит и аристократ. Они поженились в Буэнос-Айресе, а поселились на вилле в Италии.

Была пленницей советской власти

В августе 1939 года Крушельницкая поехала к родным в Галичину, но начало Второй мировой войны и приход советской власти не позволили ей вернуться в Италию.

В советской Галичине она подверглась многим унижениям. Ее дом национализировали, переселив в обычную квартиру, а чтобы выжить, певица вынуждена была давать частные уроки вокала. Она долго оставалась без гражданства СССР и без права на работу, пока не переписала свою итальянскую виллу и имущество советскому государству.

Советская власть не выпускала Крушельницкую в Италию / Архивное фото

Только после войны Крушельницкой разрешили преподавать во Львовской государственной консерватории и периодически выступать в филармонии. В то же время ее унижали во время "чистки кадров от националистических элементов" и упрекали якобы отсутствием консерваторского диплома, который позже все же признали.

Гастролировала до поздней старости

В 48 лет Соломия оставила большую оперную сцену и начала давать только частные концерты в Европе и Америке. Каждое свое выступление она завершала какой-то украинской песней.

Она гастролировала до 66 лет, и только смерть мужа в 1938 году заставила ее окончательно прекратить все турне.

Каким было происхождение Крушельницкой?

Как пишет "Локальная история", Соломия происходила из двух украинских благородных родов. Привилегии род Крушельницких получил еще в 1395 году от Владислава Ягайло, великого князя литовского и русского, а также короля польского. В свидетельстве о крещении певицы даже была запись nobiles.

Ее мать, Теодора Савчинская, принадлежала к мелкой украинской шляхте, происходившей из Волыни. Она была образованной женщиной, владела иностранными языками, хорошо пела и посвятила свою жизнь семье. В семье Крушельницких росло восемь детей: Осип, Антон, Елена, Соломия, Эмилия, Мария, Владимир и Анна.

Почему Заньковецкая могла стать первой Крушельницкой?