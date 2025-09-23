Станція метро "Арсенальна" червоної гілки метрополітену Києва вже є дуже відомою, адже занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про "Арсенальну"?

"Арсенальна" довго вважалась найглибшою станцією у світі, проте зараз вона втримує титул найглибшої в Європі – понад 105 метрів під землею. Спуск ескалатором займає приблизно 5 хвилин. Це доволі багато, якщо порівнювати з іншими.

Однак у такої глибини є причини. Станцію збудували саме так через круті схили Дніпра. Водночас є також версія, що під час Холодної війни у товщі землі над "Арсенальною" облаштували секретні бункери та сховища, однак жодних підтверджень цьому немає.

Що таке "Холодна війна"? Це період від закінчення Другої світової війни аж до розпаду Радянського Союзу. Він характеризується протистоянням між СРСР та США у геополітичному, ідеологічному та економічному вимірах. Фактично, це час, коли бойових дій не було, проте конфлікт існував. Також у цей період відбувались масштабні перегони озброєнь: обидві держави створювали та накопичували зброю, мовиться у Вікіпедії.



Моментами загострень вважають Карибську кризу та конфлікт у В'єтнамі. Під час Карибської кризи світ чи не вперше зіштовхнувся із ядерним шантажем та загрозою Третьої світової.

Її вважають одним із найбільш загадкових об'єктів Києва.

