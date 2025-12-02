Окрема дата святкування Різдва святкує одна з давніх церков. Ця традиція існує ще з IV століття. Про яку церкву йдеться – розповість 24 Канал з посиланням на Нову бібліотеку Софії Мудрості.

Цікаво Мовчазна заборона: чому жодна пара королівської родини Великої Британії не їсть разом на Різдво

Яка ж третя дата Різдва?

Відповідно до Біблії, точний день, коли народився Ісус Христос – невідомий. І ранні християни не мали сталої дати для відзначення цього свята. Хоча вже тоді зароджувалася традиція святкувати Різдво і Богоявлення в один день.

Та коли християнство набирало обертів у Римській імперії, то ці два свята отримали різні дати. Різдво почали святкувати раніше – у день, коли римляни відзначали свято народження зимового сонця – 25 грудня.

Після впровадження григоріанського календаря у світському житті, 25 грудня за юліанським календарем перетворилося на 7 січня.

Однак Вірменська апостольська церква, яка є однією з найстаріших у світі, відзначає Різдво не 25 грудня і не 7 січня. Святкування Різдва там розпочинаються увечері 5 січня зі святкового богослужіння, бо вірмени відзначають Різдво 6 січня – в один день із Хрещенням Господнім, називаючи це свято Явлення або Богоявлення.



Ечміадзинський собор – головна святиня у Вірменії та один з найстаріших соборів світу / Фото Wikipedia

Як кажуть в самій Вірменській церкві, вони дотримуються незмінної традиції перших християн. Зокрема через те, що два тисячоліття тому у Вірменії не було таких язичницьких практик як в Римі і Різдвом не "замінили" місцеве свято. Тому Різдво і Хрещення відзначають в один день як свято Явлення Бога, тобто Богоявлення.

Цікаво, що за новоюліанським та григоріанським календарями в цей день святкують тільки Водохреще. За юліанським в цей день – Святвечір.

Але оскільки Єрусалимська церква використовує юліанський календар, у Вифлеємі вірменські священники здійснюють святкові богослужіння 19 січня.

Коли святкують Різдво в Україні?