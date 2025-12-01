Є одразу кілька різдвяних традицій, які можуть здатись дивними. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Дивіться також Помилково вважається єгиптянкою: несподівана правда про походження Клеопатри

Як королівська родина святкує Різдво?

У королівській родині Великої Британії є свої традиції, пов'язані із Різдвом. Наприклад, сніданок на Різдво відбувається о 9, проте чоловіки та жінки завжди їдять окремо. Жінки снідають у спальнях, а чоловіки – збираються на кухні.



У королівської сім'ї свої традиції на Різдво / Фото Pexels

Далі об 11 годині вони всі вирушають до церкви. Водночас існують припущення, чому чоловіки та жінки монаршої родини снідають окремо. Одне із них стосується того, що жінкам потрібно більше часу, щоб зібратись. Королівська родина опиняється за одним столом тільки о 16:00 на післяобідній чай.

Ця традиція роздільних сніданків зберігається вже багато років.

Чому принц Луї їсть окремо?

Сімейні обіди у королівської родини Великої Британії трапляються не так часто, адже кожен член сім'ї має власне насичене життя, тому, на жаль, вони не перетинаються так часто за спільними прийомами їжі. Водночас є традиція передріздвяного обіду.

Для цього вся сім'я таки збирається, однак є певні нюанси. Наприклад, у них прийнято розділяти дорослих та дітей, пише Express.

Діти, включно із принцом Луї, не приєднуються до дорослих за спільними обідами. Для них накривають стіл окремо у дитячій кімнаті.

Які звички короля Чарльза ІІІ дивують підданих?