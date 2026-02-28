Об этом рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в ютубе. В разные эпохи иностранцы по-разному обозначали наши земли.

Как называли украинские земли в древности?

По словам историка, самоназванием средневекового государства было слово "Русь". Именно так идентифицировали себя его жители. Алферов отметил, что речь идет о средневековом украинском государстве, поэтому это понятие не стоит отождествлять с более поздними имперскими трактовками.

В Византии использовали греческую форму "Рос", иногда византийские авторы употребляли название "Тавроскифы". В частности, так они упоминали князя Святослава Храброго. В латиноязычном мире украинские земли были известны как "Ретения". Именно это название закрепилось в средневековых европейских источниках.

Как о Руси писали арабские путешественники и скандинавы?

Арабские авторы оставляли собственные варианты названий. В их текстах встречается "Ар-Рус" – то есть Русь. Встречалось и слово "Скалип", в котором прослеживался корень "славяне". Еще одно название – "Арсания", происхождение которого не выяснено. Название "Куява" толкуется как земля киевлян.

Северные народы тоже имели свое определение. Скандинавы называли эти земли "Гондарики", что переводится как "страна замков". Такая формулировка свидетельствует о представлении викингов как о крае укрепленных городов.

Когда появилось название Украина?

Первое известное письменное упоминание слова "Украина" датируется 1187 годом. Именно в конце XII века это название появилось в источниках. На протяжении веков наши земли имели разные имена – у каждого народа было свое видение и своя традиция называть Русь. И все эти названия стали частью великой истории Украины.

