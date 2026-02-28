Про це розповів український історик та очільник Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров у ютубі. У різні епохи іноземці по-різному означували наші землі.

Як називали українські землі в давнину?

За словами історика, самоназвою середньовічної держави було слово "Русь". Саме так ідентифікували себе її мешканці. Алфьоров наголосив, що йдеться про середньовічну українську державу, тож це поняття не варто ототожнювати з пізнішими імперськими трактуваннями.

У Візантії використовували грецьку форму "Рос", інколи візантійські автори вживали назву "Тавроскіфи". Зокрема, так вони згадували князя Святослава Хороброго. У латиномовному світі українські землі були відомі як "Ретенія". Саме ця назва закріпилася в середньовічних європейських джерелах.

Як про Русь писали арабські мандрівники та скандинави?

Арабські автори залишали власні варіанти назв. У їхніх текстах трапляється "Ар-Рус" – тобто Русь. Зустрічалося й слово "Скаліп", в якому простежувався корінь "слов’яни". Ще одна назва – "Арсанія", походження якої не з’ясоване. Назва "Куява" тлумачиться як земля киян.

Північні народи теж мали своє означення. Скандинави називали ці землі "Гондарики", що перекладається як «країна замків». Таке формулювання свідчить про уявлення вікінгів як про край укріплених міст.

Коли з’явилася назва Україна?

Перша відома письмова згадка слова "Україна" датується 1187 роком. Саме наприкінці XII століття ця назва з’явилася в джерелах. Впродовж століть наші землі мали різні імена – у кожного народу було своє бачення й своя традиція називати Русь. І всі ці назви стали частиною великої історії України.

Як називали Україну тисячу років тому: дивіться відео

