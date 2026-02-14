В украинском языке было слово, которое снова вернулось вместе с войной и звучит сейчас особенно сильно – это победа, пишет Today.

Что означает слово победа?

Слово происходит от древнего "звити" – то есть одержать победу. Однако победа – это больше, чем просто храбрость. Это доблестный поступок в борьбе, смелость, проверенная боем. Это не просто абстрактная черта характера, а действие, приносящее результат.



В украинский язык вернулось слово победа / Фото Министерства обороны Украины

Советская удача постепенно вытесняла это слово, отдавая предпочтение словам "подвиг", "мужество", "героизм". Однако они имеют другую семантику.

Героизм может означать отдельный поступок;

Мужество – это черта характера;

Отвага – внутреннее состояние человека в определенных обстоятельствах.

Победа – это победа, добытая в борьбе. Это действие, которое меняет ход событий. Это результат сопротивления. Ранее это слово активно звучало в украинской литературе – в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки или Ивана Франко. В казацких думах оно означало славу, завоеванную в бою за свободу.

После 2014 года, а особенно с 2022-го, слово "победа" снова вернулось в украинское публичное пространство – в военные сводки, речи, названия подразделений, волонтерские инициативы. Оно снова начало звучать там, где ему место – рядом с борьбой за свободу.

Кто придумал слово "мечта"?

Слово "мечта" впервые появилось в печатном издании 1863 года в журнале "Вечерницы", подписанном студентом Василием Степановичем Модой, пишет "Новинарня".

Ранее считали, что слово "мечта" первым использовала Леся Украинка, а позже ее мать Елена Пчилка, в переводе поэмы Лермонтова. Другая версия приписывала неологизм Михаилу Старицкому. Доказательства показывают, что эти авторы действительно применяли слово в своих текстах XVIII – XIX веков, но уже после того, как оно появилось в печати в 1863 году.

