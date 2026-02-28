Наприклад, станція метро Родхусет розташована просто всередині скелі. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про цю станцію?

Станція метро Родхусет розташована у Стокгольмі між Т-Сентрален та Фрідгемсплан у районі острова Кунгсгольмен. Свою назву вона отримала від міської ратуші. Вона входить до станцій синьої лінії.

Її відкрили 31 серпня 1975 року. Вона є яскравим прикладом органічної архітектури. Станція, як і багато інших на лінії, має частину необробленої поверхні природної скелі. Цей дизайнерський вибір надає їй вигляду, що нагадує природну систему підземних печер.



Платформа має дуже цікавий вигляд / Фото Вікіпедія

Кам'яні склепіння та нерівності на платформах зберегли в їхньому первісному стані. Крім того, поліроване каміння пофарбували у рожевий відтінок. Ця станція виглядає так ніби це просто зала всередині скелі і це надає їй особливої атмосфери та слугує відбитком цінностей країни, де вона розташована.

До слова, цікаві станції є й в інших країнах. Наприклад, у Лондоні є закрита станція метро Олдвіч, яка пережила дві світові війни і зараз продовжує бути магнітом для туристів, хоч вже багато років не працює, пише Вікіпедія.

Протягом року музей транспорту Лондона проодить там екскурсії, адже тут повністю збереглось обладнання, хоч воно вже багато років і не виконує свого призначення.

Що відомо про інші станції?