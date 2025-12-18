Кав'ярні ще донедавна здавалися незмінною частиною міського життя, але нові споживчі звички поступово змінюють цю картину. Наприклад, 24 Канал із посиланням на The New York Times звертає увагу на несподіваний тренд: покоління зумерів дедалі частіше відмовляється від походів у кав'ярні, натомість купуючи кавомашини, френч-преси та готуючи каву вдома – і це вже напряму впливає на закриття закладів.

Чому зумери не ходять до кав'ярень?

Покоління зумерів (Gen Z, народжені 1997 – 2012 роках) визначає нові стандарти споживання кави, які суттєво відрізняються від попередніх поколінь. Замість регулярних візитів до кав'ярень, молоді люди частіше готують каву вдома, купуючи власні кавомашини, френч-преси та інше обладнання.

Як пише Taste Wise, соціальні мережі та тренди, що популяризують приготування кави вдома, лише підсилюють цей ефект – ефект "Instagram – ready" кавових рецептів та мобільних відео роблять процес приготування частиною стилю життя, а не лише ритуалом.

Домашня кава дедалі частіше замінює походи до кав'ярень – зумери обирають власні кавомашини/ Фото The New York Times

Чому у кав'ярнях стало дорого пити каву?

Не лише зміна смаків впливає на популярність кав'ярень, а й економічні чинники. Світові ціни на кавові зерна залишаються високими, навіть попри спроби стабілізації до 2026 року, прогнозують експерти ринку. За даними Bloomberg, ціни на зелені кавові зерна можуть стабілізуватися в межах $2,8 – 3 за фунт у другій половині 2026 року – це значно вищий рівень, ніж середній показник за останні роки.

Висока вартість сировини прямо відбивається на цінах в кав'ярнях і закладах харчування: бізнесу доводиться піднімати ціни, щоб покрити витрати на закупівлю, обсмажування й обслуговування. Тож звичайна чашка кави, яка ще кілька років тому могла коштувати більш демократично, сьогодні часто відчутно "б'є по кишені" клієнта.

Саме це відлякує частину споживачів, особливо тих, хто звик готувати каву вдома або купує доступні альтернативи в супермаркетах. Крім того, високі витрати на оренду, персонал та інші операційні витрати посилюють тиск на кав'ярні, що ускладнює їхнє ведення бізнесу.

Прогнози щодо цін на каву на 2026 рік / Фото Gemini.ua

